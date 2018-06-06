В МЧС предупредили москвичей о заморозках 7 июня. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление ведомства по региону.

Как отмечается, заморозки возможны в столичном регионе в утренние и ночные часы.

«…в ночные и утренние часы 7 июня по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе минус 2-0 градусов», — говорится в заявлении ведомства.

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В ведомстве призвали жителей столицы быть внимательными при переходе через улицы и дороги, а автомобилистов снизить скорость и отказаться от лишних маневров.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в Москве ожидается облачная погода с кратковременными дождями, а также температура, которая соответствует показателям сентября.