Число погибших при извержении вулкана в Гватемале выросло до 38 человек

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 38 человек, сообщает Reuters.

Об этом рассказал глава национальной службы по противодействию стихийным бедствиям страны Серхио Кабаньяс.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.

Как отмечалось, был закрыт столичный аэропорт Аурора, экстренные службы эвакуируют людей.