При взрыве около университета в Кабуле погибли 14 человек

В Кабуле произошел взрыв около Политехнического университета, где проходило собрание ученых-богословов. Об этом сообщает TOLOnews в твиттере.

Как отмечается, взрыв произошел, после того как собрание богословов закончилось. По предварительной информации, бомба была приведена в действие террористом-смертником.

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По последним данным, убиты по меньшей мере 14 человек, среди которых семь богословов и четыре сотрудника службы безопасности. Еще трое убитых пока не опознаны, ранено 17 человек.

Ранее в Афганистане неизвестные на мотоциклах убили журналиста телерадиокомпании ВВС Ахмада Шаха.