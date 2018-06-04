Под Волгоградом разбился легкомоторный самолет
В Волгоградской области в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По данным агентства, самолет потерпел крушение в поле около населенного пункта Заря.
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Как отмечается, на борту находился только пилот воздушного судна, он скончался в результате аварии.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что во Фроловском районе Волгоградской области разбился легкомоторный самолет.
Как отмечалось, Следственный комитет России начал проверку по факту крушения воздушного судна.