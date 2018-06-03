Колокольцев передал патриарху Кириллу похищенные из монастыря иконы

Глава МВД Владимир Колокольцев передал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу десять старинных икон, которые были похищены из монастыря Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министр вместе с руководителями центрального аппарата МВД России и членами семей принял участие в торжественном Богослужении, посвященном 300-летию российской полиции.

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Колокольцев поблагодарил патриарха за молитвы о сотрудниках ведомства и передал ему 10 старинных икон, которые были похищены в мае этого года из Успенского собора Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря.

«Усилиями сотрудников уголовного розыска эти святыни сохранены для верующих, и сегодня мы с радостью возвращаем их Русской православной церкви», — глава МВД.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали «серийного» церковного вора.