Тело пропавшей в Кузбассе девочки нашли на улице в холодильнике

Правоохранители обнаружили тело пропавшей девочки в городе Белово, Кемеровская область, в стоящем на улице холодильнике. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Ведомство уточняет, что о пропаже ребенка стало известно 29 мая. Тогда же начались поисковые работы, продолжавшиеся несколько дней.

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«3 июня 2018 года в результате совместных действий следователей Следственного комитета и сотрудников полиции в ходе розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено в старом холодильнике, который стоял на улице. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, девочка в ходе игры залезла в холодильник, но не смогла открыть дверь. Тем не менее будут проверяться и другие версии.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.