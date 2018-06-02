Под Одессой 13 полицейских пострадали при конфликте с гражданами

Тринадцать полицейских пострадали из-за конфликта на избирательном участке в Одесской области, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в полицию поступило анонимное сообщение о минировании избирательного участка в селе Цебриково в Одесской области, полицейские начали эвакуацию.

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«Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей. Сейчас в отделение полиции доставлены двое правонарушителей», — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов».

В мае в Одессе двух участников акции «Бессмертный полк»‍ задержали за крики «Слава Путину».