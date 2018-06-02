Плачущий ребенок дважды помешал речи Путина в Кремле

Президенту России Владимиру Путину дважды пришлось прервать выступление в Кремле из-за плачущего ребенка, сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 1 июня, глава государства вручал в Кремле орден «Родительская слава». В ходе речи Путину пришлось остановиться, поскольку в зале заплакал маленький ребенок.

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«К маме надо, сейчас успокоится», — сказал Путин.

После этого он продолжил речь, но младенец снова заплакал, прервав президента.

«Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится», — ответил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о работе правительства России по всем направлениям поддержки семей. Также ранее сообщалось, что президент навестил детей в московской больнице.