В США почти 200 человек отравились салатом

В 35 штатах США около 197 человек пострадали из-за зараженного салата-латука, по меньшей мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, из них 89 человек были госпитализированы.

Как отмечается, причиной массового отравления стал салат из штата Аризона, который был заражен кишечной палочкой.

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При этом, по словам экспертов, вегетационный период салата-латука окончился около шести недель назад. Однако сообщения о новых случаях отравления продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что в Иране более 700 человек отравились грибами.

Как отмечалось, по меньшей мере девять человек погибли.