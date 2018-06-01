Австрия выдала России подозреваемого в мошенничестве россиянина

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что россиянина Дениса Едренкина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, экстрадируют из Австрии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, Едренкин будет экстрадирован в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.

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По данным следствия, Едренкин с ноября 2016 года по январь 2017 года похитил средства «Ирбитского молочного завода» на сумму более 53 млн рублей.

В сентябре 2017 года он был объявлен в международный розыск. В январе Едренкин был задержан на территории Австрии.

Ранее сообщалось, что полиция Малайзии выдала России нижегородского предпринимателя, обвиняемого в 60 эпизодах мошенничества.