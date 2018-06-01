Первая ночь лета в Москве стала самой холодной за 80 лет

Ночь на 1 июня в Москве стала самой холодной за последние 80 лет, сообщается на портале «Метеоновости».

Отмечается, что рекордно низкие температуры были зафиксированы сразу на нескольких станциях Москвы и Подмосковья.

«Даже в центре столицы, на станции Балчуг был перекрыт минимум температуры, он составил 6,5 градуса, против прежнего 6,6 градуса. Самой холодной с 1948 года оказалась и ночь на территории МГУ, где воздух остыл до 5,5 градуса», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности в Москве на 1 июня. Погода представляла собой потенциальную опасность из-за вероятности заморозков.