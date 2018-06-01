Задержанный на Украине Вышинский попросил о помощи Путина

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Задержанный на Украине руководитель портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский обратился с просьбой о защите к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом он сказал во время судебного заседания, трансляцию которого ведет агентство Ruptly TV.

По словам Вышинского, он является российским гражданином. Кроме того, журналист обратился к президенту Украины Петру Порошенко и заявил о желании выйти из украинского гражданства.

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«Я обращаюсь к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты», — сказал Вышинский.

Он добавил, что считает происходящее с ним политическим заказом.

Ранее Вышинский назвал процесс против него на Украине «пытками».