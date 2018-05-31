МИД Украины уволил консула в ФРГ из-за антисемитских высказываний

Руководство министерства иностранных дел Украины освободило от занимаемой должности украинского консула в Гамбурге Василия Марущинца из-за его высказываний антисемитского характера, передает РИА «Новости».

«Комиссия считает, что действия Марущинца являются несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы, и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы. Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы выдан 30.05.2018 года», — сообщили представители министерства.

В ведомстве отметили, что действия Марущинца расцениваются как «нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы».