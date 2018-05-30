«Репортеры без границ» возмутились инсценировкой убийства Бабченко

__is_photorep_included11777281: 1

Международная организация «Репортеры без границ» выразила возмущение в связи с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом написал в своем твиттере глава организации Кристоф Делуар.

«Репортеры без границ» выражают глубокое возмущение в связи с вскрывшейся манипуляцией украинских спецслужб в целях информационной войны. Крайне опасно, когда государства играют с фактами, тем более используя журналистов», — написал Делуар.

Реклама

Накануне украинская полиция заявила, что Бабченко убит в результате покушения. Однако в среду, 30 мая, на брифинге СБУ сообщили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации. Сам журналист выступил на пресс-конференции, где принес извинения коллегам и жене.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко.