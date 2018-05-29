Комитет защиты журналистов призвал Киев к тщательному расследованию убийства Бабченко

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В твиттере Комитета по защите журналистов опубликовано заявление с призывом к киевским властям о проведении тщательного расследования убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Украинские власти должны провести быстрое и тщательное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко и привлечь виновных к ответственности. Наши мысли с семьей Аркадия», — говорится в заявлении Комитета.

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Также в сообщении отмечается, что в Комитете «шокированы» известием о гибели журналиста.

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич опубликовал заявление о смерти Бабченко. В частности, он заявил, что на Украине быть журналистом «крайне опасно».