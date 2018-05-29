В полиции Киева высказали предположение о нападавших на Бабченко

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко предположил, что у напавшего на российского журналиста Аркадия Бабченко могли быть сообщники, передает РИА «Новости».

«Один [нападавший] был точно, сейчас работают следователи, возможно у него были сообщники», — сказал Крищенко во время брифинга об убийстве Бабченко.

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Также он отметил, что в данный момент правоохранительные органы осматривают место происшествия и занимаются допросом свидетелей.

Ранее в украинской полиции раскрыли подробности убийства Бабченко. По их словам, о смерти Бабченко сообщила его супруга, которая позвонила после того, как обнаружила своего мужа лежащим дома в крови.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию Россию из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.