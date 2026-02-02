Появились кадры с места ЧП со сходом вагонов под Кировом

СК России опубликовал видео с места схода грузовых вагонов под Кировом

Центральное МСУТ (межрегиональное следственное управление на транспорте) СК России опубликовало в Telegram-канале видео с места схода вагонов грузового поезда в Кировской области.

На кадрах можно увидеть, что грузовые вагоны сошли с рельсов и накренились.

Днем 1 февраля в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. При этом никто не пострадал. В ремонтных работах задействовали три восстановительных поезда.

В Горьковской железной дороге предупредили, что движение на перегоне Оричи — Шалегово приостановлено и ожидаются задержки пассажирских поездов. Сначала от графика отставали только три поезда дальнего следования, потом некоторые маршруты изменили, чтобы ж/д составы могли объехать место аварии.

