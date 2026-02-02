Российских трудоголиков предупредили о риске потерять работу в 2026 году

В 2026 году конкуренция на рынке труда будет все более жесткой. И выживать будут не просто те, кто много работает, а те, кто работает эффективно: умение грамотно управлять своим временем станет ключевым фактором. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании Cornerstone.

«К примеру, если вы способны за короткий срок создать больше «деталей», чем ваши коллеги, значит, вы — эффективнее, и вряд ли вас сократят. В то время как те, кто проводит дни и ночи на рабочем месте, но не приносит ощутимых результатов, рискуют остаться за бортом и попасть под сокращение даже при кажущейся эффективности и вклада в общий успех», — объяснил он.

Эксперт привел данные исследований, согласно которым 85% работников испытывают изнеможение от бессмысленной гонки, что приводит к снижению продуктивности и увеличению числа ошибок.

«В противовес этому, те, кто умеет грамотно распоряжаться своим временем и ресурсами, становятся настоящими лидерами и как минимум сохраняют рабочие места в этот непростой для экономики период», — рассказал Быханов.

Однако, помимо мастерства в работе, не менее важны будут и мягкие навыки — умение работать в команде, гибкость в адаптации к переменам и способность находить общий язык с окружающими (эмоциональный интеллект).

«Те, кто сочетает в себе высокую продуктивность и эти развитые soft skills, вряд ли потеряют работу в этом году, поскольку такие сотрудники имеют максимальную ценность для бизнеса», — констатировал эксперт.

Как эксперты по сну рекомендуют ложиться на кровать только перед сном и не «полеживать» в течение дня, чтобы наладить режим, так и эксперты рынка труда рекомендуют выработать привычку, садясь за рабочее место, заниматься только рабочими задачами и ничем больше.

«В любом коллективе есть человек, который сидит на стуле за компьютером больше всех, но у него вечно горят дедлайны. У хорошего руководителя такие сотрудники не задерживаются, и даже не потому что его стул приходится регулярно менять, потому что «просидел». Такие люди создают видимость того, что в компании «что-то не так», раз сотрудники потеют и все равно не выполняют задачи. А значит, попадают под сокращение чаще. Если вы сели за рабочий компьютер — работайте, нужен перерыв — вставайте и выходите из кабинета «подышать», — посоветовал он.

Быханов дал советы, как подчеркнуть свою эффективность на собеседовании, чтобы не прослыть «просиживателем штанов» или тем, кто в 6 вечера выходит из кабинета как по звонку.

«Чтобы выделиться среди других кандидатов и показать свою ценность для компании, важно уметь грамотно формулировать свой подход к работе. Что вы о себе скажете — так вас и воспримут, вопреки расхожим мнениям», — подчеркнул он.

Эксперт дал несколько примеров конструкций, которые помогут подчеркнуть эффективность и трудолюбие на собеседовании:

«Я стремлюсь к тому, чтобы каждая минута моего рабочего времени была использована с максимальной пользой. Для меня важно не просто работать много, а работать результативно».

2. «Моя цель — не просто присутствовать на рабочем месте, а приносить реальную пользу компании. Я горжусь тем, что могу достигать высоких результатов в сжатые сроки».

3. «Я считаю, что трудоголизм без эффективности — это пустая трата времени. Поэтому я всегда ищу способы оптимизировать свою работу и повышать свою продуктивность».

4. «Для меня важно не только количество, но и качество выполненной работы. Я всегда стараюсь найти баланс между скоростью и точностью, чтобы приносить максимальную пользу команде».

5. «Я горжусь тем, что могу совмещать высокую продуктивность с умением работать в команде. Для меня важно не только выполнять свои задачи, но и помогать коллегам достигать общих целей».

«Эти фразы помогут подчеркнуть эффективность и трудолюбие, не создавая впечатления человека, который просто «просиживает штаны» на рабочем месте. В мире, где ценится результат, важно не только работать много, но и работать умно. Так что быть просто трудоголиком — уже не путь к успеху», — резюмировал он.

