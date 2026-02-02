«Самая холодная ночь еще впереди»: десятки человек не пережили морозы в Польше

В МВД Польши заявили, что минимум 38 человек не выжили из-за морозов в стране

В Польше из-за морозов и переохлаждения не выжили по меньшей мере 38 человек, сообщил замминистра внутренних дел и администрации страны Веслав Щепаньский. Его цитирует Wiadomości.

В МВД уточнили, что последние два случая произошли в течение суток. Кроме того, есть информация о еще двух людях в Куявско-Поморском воеводстве на севере республики. Если она подтвердится, число жертв мороза достигнет 40.

Щепаньский отметил, что самая холодная ночь еще впереди. В ночь на 2 февраля температура в городе Сувалки может опуститься до -29°C, но ощущаться это будет как -36...-38°C.

«Министерство внутренних дел и администрации бьет тревогу», — говорится в материале.

На прошлой неделе по меньшей мере 30 человек не выжили в США из-за последствий мощного зимнего шторма, который принес сильные морозы, снег и ледяные дожди. В понедельник, 27 января, на территории от штата Арканзас до Новой Англии, а это около 2,1 тыс. км, выпало свыше полуметра осадков. Это привело к отмене авиарейсов, остановке движения автотранспорта и массовому закрытию школ. Температура опускалась до -31°C.

