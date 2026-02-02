Размер шрифта
В файлах Эпштейна обнаружили более 200 упоминаний Макрона

РИА: имя Макрона более 200 раз упоминается в новых материалах по делу Эпштейна
Philippe Magoni/Reuters

Имя президента Франции Эмманюэля Макрона более 200 раз упоминается в обнародованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в частности, в его личной переписке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новые файлы, опубликованные минюстом США.

По данным агентства, ряд электронных писем скандально известного миллиардера посвящены французскому лидеру.

«Он (Макрон. — «Газета.Ru») хочет возглавить Европу, возможно, весь мир», — говорится в одном из писем Эпштейна.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна Трамп упоминается 3 тысячи раз, в том числе и в деле об изнасиловании девочки.
 
