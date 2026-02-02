Аргентина купила у американского казначейства кредиты на $808 млн

Аргентина купила у США активов на $808 млн для оплаты обязательств перед МВФ

По данным местных источников, Аргентина купила у казначейства США специальные права заимствования (СПЗ) на сумму $808 млн для погашения последних процентных платежей Международному валютному фонду (МВФ). Об этом сообщает Bloomberg.

Представители аргентинского правительства, пожелавшие сохранить анонимность, подчеркнули, что данная операция является стандартной процедурой в рамках платежного баланса и не представляет собой нового использования своп-линии объемом $20 млрд, предоставленной администрацией Дональда Трампа в прошлом году, когда правительство президента Аргентины Хавьера Милея испытывало проблемы на фоне промежуточных выборов.

Информация с сайта казначейства США подтверждает, что Аргентина приобрела СПЗ на $808 млн 29 января. Согласно данным МВФ, страна должна была выплатить проценты в размере $837 млн 1 февраля.

В текущем месяце ожидается вторая ревизия программы сотрудничества Аргентины с МВФ на $20 млрд, по итогам которой, возможно, будет разблокирован транш в размере $1 млрд. На данный момент Аргентина уже получила $14 млрд в рамках этой программы, подписанной в апреле 2025 года.

Министр финансов США Скотт Бессент оказал Милею, стратегическому союзнику США в Латинской Америке, всестороннюю поддержку на фоне рыночных потрясений, предшествовавших победе его партии на выборах в конце октября.

Казначейство США приобрело аргентинские песо, чтобы укрепить доверие инвесторов. В начале января Аргентина погасила $2,5 млрд по активированной своп-линии за счет средств, полученных от неназванного кредитора.

Ранее в Аргентине объявили 2026-й «Годом величия» страны.