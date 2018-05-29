Мужчина открыл огонь по полиции и взял заложника в бельгийском Льеже

Мужчина открыл огонь по полицейским и взял женщину в заложники в бельгийском городе Льеж. Об этом сообщает портал dhnet.be.

Инцидент произошел утром 29 мая в центре города на улице Огюстен. Неизвестный мужчина выстрелил в двух полицейских. После этого он зашел в школу, расположенную неподалеку на бульваре Авруа. Там злоумышленник взял в заложники женщину.

Реклама

Как сообщается, в ходе полицейской операции нападавшего удалось ликвидировать.

По информации RTBF, двое полицейских скончались от полученных ран.