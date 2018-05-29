Врачи объяснили выздоровление Скрипалей

Врачи больницы в Солсбери объяснили, почему лечение Сергея и Юлии Скрипаль оказалось успешным. Выдержка из еще не вышедшей телепрограммы «Би-би-си» Newsnight опубликована на странице программы в твиттере.

«Значительная часть успеха в лечении этих людей связаны с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, заботой и преданностью медсестер», — сказал заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей​.

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Он добавил, что большой вклад внесли «информированные международные эксперты».

Ранее врачи больницы в британском Солсбери рассказали, что не верили, что Скрипали выживут после отравления.