Российское судно столкнулось с лодкой в Японском море, один человек погиб

Российское рыболовецкое судно Sanshiro Maru столкнулось с моторной лодкой в Японском море, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщили в морском спасательно-координационном центре «Владивосток», передает РИА «Новости».

«В воскресенье в Японском море в четырех милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно Sanshiro Maru столкнулось с моторной пластиковой лодкой. В результате лодка затонула. Рыболовным судном были спасены и подняты на борт два человека с этой лодки», — сообщили в центре.

Всего на лодке находились три человека, одного из них подняли на борт судна мертвым. Других подробностей инцидента не приводится.