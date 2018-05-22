Поклонская обратилась к Бастрыкину из-за карикатуры

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с отказом камчатских следователей возбуждать уголовное дело против автора карикатуры на нее.

Уточняется, что камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении местного художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на Поклонскую и последнего российского императора Николая II. Сам художник пояснял, что изображение «является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию».

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«Когда по жизни бездарный карикатурист лезет грязными руками к Святым - это называется ущербностью и духовным уродством таких «талантов».

Вместе с тем удивляет и другое – реакция наших правоохранительных и следственных органов, которые робко называют подобную мерзость «жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции» (из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела). Может быть, в чью-то «культурную норму» и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность», — написала Поклонская в фейсбуке.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на свое фото с инаугурации президента России Владимира Путина, которое стало мемом в сети.