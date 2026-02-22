Глава МИД Ирана может встретиться с представителем Трампа в Женеве

Глава МИД Ирана Аракчи может встретиться с Уиткоффом в Женеве 26 февраля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи может встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Женеве 26 февраля. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению Аракчи, договоренности между Ираном и США по иранской ядерной программе могут быть достигнуты.

«Мы пытаемся сделать что-то, что удовлетворить обе стороны. Я думаю, когда мы встретимся в Женеве в этот четверг снова, мы сможем работать над этими элементами, подготовить хороший текст и быстро прийти к сделке», — сказал он.

22 февраля американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США готовы к новому раунду переговоров с Ираном, если в течение 48 часов получат план по ядерной сделке.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

Ранее Bild сообщил о готовящейся военной атаке США по Ирану.