Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Глава МИД Ирана может встретиться с представителем Трампа в Женеве

Глава МИД Ирана Аракчи может встретиться с Уиткоффом в Женеве 26 февраля
Denis Balibouse/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи может встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Женеве 26 февраля. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению Аракчи, договоренности между Ираном и США по иранской ядерной программе могут быть достигнуты.

«Мы пытаемся сделать что-то, что удовлетворить обе стороны. Я думаю, когда мы встретимся в Женеве в этот четверг снова, мы сможем работать над этими элементами, подготовить хороший текст и быстро прийти к сделке», — сказал он.

22 февраля американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США готовы к новому раунду переговоров с Ираном, если в течение 48 часов получат план по ядерной сделке.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

Ранее Bild сообщил о готовящейся военной атаке США по Ирану.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!