В Кремле прокомментировали возможный обмен Вышинского на Сенцова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности обмена задержанного в Херсоне главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского на находящегося в российской тюрьме украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такую возможность допустила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. По словам Пескова, ему о таких инициативах неизвестно.

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«Какой-либо информации мы не получали, но, в любом случае, подобные вопросы, конечно, не обсуждаются публично — это вопросы, которые любят тишину», — заявил Песков.

Он также заверил, что заявления деятелей культуры, которые потребовали освободить Сенцова будут приняты во внимание.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о желании посетить Вышинского.