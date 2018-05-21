Москалькова прокомментировала нападение на церковь в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова осудила нападение на церковь в Грозном. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

«Решительно осуждаю нападение на храм Архистратига Михаила в столице Чечни, приведшее к человеческим жертвам. Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в сообщении.

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По ее словам, «эта варварская вылазка международного терроризма уничтожает исконные права человека: право на жизнь и право на свободу вероисповедания».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не переводить стрелки» на «Исламское государство» в расследовании нападения в храме Архангела Михаила в Грозном.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.