При нападении боевиков на церковь в Грозном погибли двое полицейских

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В результате нападения боевиков на прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного погибли двое сотрудников полиции, сообщает РИА «Новости».

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.

В ведомстве сообщили, что у боевиков были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного, уничтожены в ходе спецоперации.