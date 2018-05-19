При нападении боевиков на церковь в Грозном погибли двое полицейских
В результате нападения боевиков на прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного погибли двое сотрудников полиции, сообщает РИА «Новости».
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.
В ведомстве сообщили, что у боевиков были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что четверо боевиков, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного, уничтожены в ходе спецоперации.