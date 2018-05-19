В Москве в субботу ожидается до +22°С

В Москве в субботу, 19 мая, ожидается до +22°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +20 до +22°С.

Днем облачно с пояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c. При грозе порывы до 17 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в столице выпадет до 30% от месячной нормы осадков.

По данным синоптиков, в Центральной России стоит ждать мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тыс. м. Кроме того, из-за активного атмосферного фронта они будут сопровождаться порывистым ветром и ливнями.

Как отмечалось, также в столице не исключаются гроза и град.