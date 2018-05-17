Охранник застрелил своего коллегу на месторождении в ХМАО

На территории месторождения в Сургутском районе ХМАО в ходе конфликта охранник застрелил своего коллегу. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел на блокпосте месторождения.

«В ночь на 16 мая между двумя охранниками, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в голову другого из пистолета. Смерть мужчины наступила на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Реклама

Стрелявший задержан, ему предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента и ходатайствуют перед судом о заключении обвиняемого под стражу.