Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии деятельности «подконтрольных России медиаструктур», сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что СМИ использовались Россией для ведения «гибридной информационной войны против Украины».

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В СБУ пообещали раскрыть детали следственных действий после завершения операции.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского. Позднее стало известно, что сотрудники СБУ пришли в киевский офис РИА «Новости», после чего находившаяся там журналистка перестала выходить на связь.