Ребенка убило током на крыше электричики в Москве

Ребенок погиб от удара током на крыше электропоезда на железнодорожной станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции «Солнечная» детей ударило током. По предварительным данным, на крыше электрички найден ребенок без признаков жизни», — сказал источник.

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Также он отметил, что в данный момент на месте инцидента работают сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что трое подростков пострадали из-за оторвавшейся двери в подмосковной электричке.

«В результате технических неполадок у одной из электричек Казанского направления МЖД оторвалась дверь, которая травмировала троих несовершеннолетних», — заявляли в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.