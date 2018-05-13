СМИ: нападение в Париже устроил выходец из Чечни

Напавший на людей с ножом около Парижской Оперы был 20-летним выходцем из Чечни. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

Полиция не нашла у нападавшего документов, однако смогла установить личность, взяв отпечатки пальцев.

Инцидент произошел вечером 12 мая. Вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.

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Парижские правоохранители нашли террористический след в произошедшем. Кроме того, сообщалось, что группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.