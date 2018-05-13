Полиция выявила террористический след в нападении в Париже

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже. Об этом сообщает FranceInfo.

«Нападавший с ножом на прохожих кричал «Аллах акбар». Антитеррористическая прокуратура начала расследование», — сказал Моленс.

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При этом, по данным портала, террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже.

Ранее глава МВД Франции Жерар Коллон прокомментировал нападение мужчины с ножом в центре Парижа.

12 мая в результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека. По данным полиции всего атаке подверглись 5 человек.

Нападение произошло во втором округе Парижа. Полиция застрелила нападавшего. Его имя и мотивы пока неизвестны.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.