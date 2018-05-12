Ветераны из Узбекистана после парада Победы в Москве по ошибке прилетели в Сочи

Семеро ветеранов из Узбекистана после парада Победы в Москве по ошибке прилетели в Сочи вместо Кисловодска. Об этом сообщает «Кубань 24».

Как отмечается, ветераны войны и сопровождающие их родственники и врачи направлялись в санаторий в Кисловодске. Выяснилось, что они перепутали билеты и прибыли в Сочи. В городе гостей встретили, поселили в гостинице и устроили им экскурсии по городу.

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«В Сочи я бывал много раз, лечился в санаториях. И сейчас вижу, как изменился, как похорошел город. Спасибо вам огромное от имени участников Великой Отечественной войны за гостеприимство, за прекрасный прием, за ваш курорт», — сказал один из членов делегации, 93-летний фронтовик Беккул Хамзаев.

В администрации Сочи сообщили, что вечером 11 мая ветераны на поезде все же отправились в Кисловодск.