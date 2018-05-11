СК возбудил дело после нападения на семью экс-вице-губернатора Кубани

Уголовное дело об убийстве и разбое возбудили в Адыгее после нападения на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Уточняется, что мать Ахеджака погибла, еще несколько родных экс-чиновника пострадали в ауле Псейтук в Адыгее в результате нападения неизвестных людей.

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«Сообщение об обнаружении тела 79-летней местной жительницы поступило в правоохранительные органы днем 10 мая. Еще двое граждан, мужчина, 1937 года рождения, и женщина, 1969 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализированы… Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Разбой», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте преступления организована работа большой группы следователей-криминалистов.

Мурат Ахеджак работал заместителем главы администрации Кубани в 2002–2010 годах. Скончался от острой сердечной недостаточности в декабре 2010 года в возрасте 48 лет.