Гендиректор «Аль-Джазиры» ушел в отставку

Генеральный директор телеканала «Аль-Джазира» Ясир Абу Хиляля объявил о своей отставке. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Я подал сегодня в отставку, это было третье по счету прошение об отставке за время моей работы в качестве директора в течение четырех лет, и глава совета директоров шейх Хамад бен Самир оказал мне честь принять ее», — заявил Ясир Абу Хиляля.

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По его словам, работа на «Аль-Джазире» «заслуживает написания книги и является предметом гордости», и телеканалу удалось преодолеть тяжелые времена, связанные с введением блокады против Катара четырьмя арабскими странами.

Однако, Абу Хиляля не указал на причины отставки с телеканала. При это он также добавил, что «не прощается с «Аль-Джазира» полностью».