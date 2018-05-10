Студент из Нижегородской области зарезал знакомого из-за компьютера

Студент техникума из города Выкса, Нижегородская область, зарезал знакомого, с которым не поделил компьютер. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

«6 мая 2018 года в вечернее время в комнате общежития, расположенного на ул. Чкалова г. Выкса Нижегородской области, гость нанес множественные ножевые ранения по телу хозяина комнаты. От полученных телесных повреждений 23-летний потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления, злоумышленник вымыл комнату и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

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На следующий день тело погибшего обнаружили его родственница.

Подозреваемый задержан. Студент объяснил следователям, что они не поделили очередность игры на компьютере.

Возбуждено уголовное дело.