Источник: Винник написал явку с повинной следствию России

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, написал явку с повинной российскому следствию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Винник написал явку с повинной в Россию, в которой говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании», — заявил источник агентства.

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Он также добавил, что речь может идти «об очень крупных суммах».

Ранее сообщалось, что адвокат опроверг данные о прошении Винника политического убежища в Греции.

В июле прошлого года полиция Греции задержала Александра Винника по запросу американских властей. США требуют его экстрадиции, он обвиняется в отмывании $4 млрд при использовании биткоин-платформы.