Бастрыкин поставил на контроль дело о стрельбе в Новосибирском колледже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль дело об инциденте со стрельбой в Новосибирском колледже транспортных технологий им. Н. А. Лунина в городе Барабинск, сообщается на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти 17-летнего студента и ранении еще одного учащегося Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина», — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее была названа причина стрельбы в Новосибирском колледже.