В Москве в четверг ожидается до +16°С

В Москве в четверг, 10 мая, ожидается до +16°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +14 до +16°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/c. Давление 754 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что в Москве в ночное время до выходных дней ожидается понижение температуры воздуха ниже 0°С.

«В столице на метеостанции ВДНХ в 15.00 [9 мая] термометр показывал лишь 17,8°С тепла, тогда как накануне было на 5-6°С теплее. И в ближайшие сутки заток холода продолжится. Причем, в условиях антициклона по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. В столичном регионе ожидается понижение температуры до 0°С, а на востоке Подмосковья заморозки до минус 2°С», — говорится в сообщении агентства «Москва».

Такая же погода ожидается в соседних Владимирской, Ярославской и Костромской областях.