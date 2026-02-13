Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Сафонов и украинец Забарный впервые вместе попали в стартовый состав ПСЖ

Россиянин Сафонов и украинец Забарный впервые вместе попали в состав ПСЖ
Thaier Al-Sudani/Reuters

Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный впервые вместе попали в состав вранцузского ПСЖ.

Парижане в эти минуты играют в матче чемпионата Франции против «Ренна». После 35 минут игры счет 1:0 в пользу «Ренна».

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции, набрав 51 очко. «Ренн» идет на шестом месте, набрав 31 былл.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

7 февраля стало известно, что оклад Сафонова оказался почти самым маленьким в команде — футболист получает €250 тыс. в месяц.

Ранее Сафонов в матче «ПСЖ» с «Марселем» трижды спас свой клуб.
 
Теперь вы знаете
Дал автограф Путину, а затем написал о нем 20 книг. Неожиданные факты о президенте от Роя Медведева
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!