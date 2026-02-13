Сафонов и украинец Забарный впервые вместе попали в стартовый состав ПСЖ

Российский голкипер Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный впервые вместе попали в состав вранцузского ПСЖ.

Парижане в эти минуты играют в матче чемпионата Франции против «Ренна». После 35 минут игры счет 1:0 в пользу «Ренна».

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции, набрав 51 очко. «Ренн» идет на шестом месте, набрав 31 былл.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

7 февраля стало известно, что оклад Сафонова оказался почти самым маленьким в команде — футболист получает €250 тыс. в месяц.

Ранее Сафонов в матче «ПСЖ» с «Марселем» трижды спас свой клуб.