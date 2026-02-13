Школьницу похитили и жестоко изнасиловали, приняв за девушку главы наркокартеля

В Бразилии семь человек изнасиловали девочку, приняв ее за другую

13-летняя девочка из Бразилии подверглась нападению со стороны наркокартеля. Об этом сообщает The Daily Star.

По версии полиции, школьница приехала к родственникам. В момент, когда они с подругой прогуливались по местной площади, группа мужчин силой затолкала ее в машину и увезла.

Вскоре они остановились в неизвестном месте, где пятеро мужчин изнасиловали ее. В процессе принимали участие подросток и женщина, которая во время надругательства удерживала пострадавшую.

После произошедшего выяснилось, что эти люди, состоящие в наркокартеле, должны были похитить другую девушку, которая якобы встречалась с членом картеля-конкурента.

Когда об ошибке стало известно, девушке стали угрожать. Помимо этого, пятеро участников изнасилования напали на оставшихся двух. Один из пострадавших не выжил, второй попал в больницу.

Пострадавшей также понадобилась помощь медиков. На данный момент она в стабильном состоянии.

Мужчин задержали. Меры безопасности в районе, где девочку похитили, усилили.

