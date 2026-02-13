Посол Ирана Джалали охарактеризовал январские протесты как «квазипереворот»

Январские протестные акции в Иране посол страны в Российской Федерации Казем Джалали охарактеризовал как попытку «квазипереворота». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы так называем квазипереворот, это квазицветная революция. Наши власти говорят, что это случился квазипереворот», — подчеркнул дипломат.

Волнения в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне падения курса национальной валюты. Впоследствии протесты переросли в массовые беспорядки и антиправительственные выступления, достигнув кульминации после призывов сына свергнутого иранского шаха Резы Пехлеви захватить городские центры. В период протестов наблюдались перебои в работе интернета, поступали сообщения о пострадавших с обеих сторон – как среди сотрудников силовых структур, так и среди участников протестов. Иранские власти, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили о восстановлении контроля над ситуацией.

Ранее в Иране задержали нескольких политиков за поддержку январских протестов, назвав их действия угрозой безопасности страны.