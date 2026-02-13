Появилось видео из Казани, где самолет с пассажирами выкатился за рулежную дорожку

В Казани самолет со 158 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки

В Казани самолет А320 со 158 пассажирами и членами экипажа выкатился за пределы рулежной дорожки. Об этом сообщает в Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на рейсе №1193 из Казани в Москву. При этом никто не пострадал, самолет также не поврежден. Пассажиров лайнера высадили и доставят в пункт назначения на резервном воздушном судне. Прокуратура начала проверять исполнение перевозчиком законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав своих клиентов.

В начале месяца в Орске Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond. Борт пропал с радаров утром. Позже обломки двухместного самолета, принадлежащего Ленинградской академии им. Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап. К месту падения Diamond выехали экстренные службы. В результате крушения самолета не выжили три человека.

Ранее россияне пожаловались, что летели из Иркутска в грузовом самолете вместо пассажирского.