Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе, усвоив исторический урок. Об этом он заявил, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА Новости.

«Политика великодержавности в Европе для Германии не является вариантом», — сказал он.

Мерц пояснил, что Германия стремится к партнерскому лидерству, но не к гегемонии. Он отметил, что страна «больше не будет идти в одиночку», поскольку выучила исторический урок.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что ЕС, несмотря на экономические возможности, не многократно сильнее России. Он заявил, что ВВП Европейского союза почти в десять раз выше, однако Европа не в десять раз сильнее России.

Канцлер также отметил, что не возражает против диалога с Россией по украинскому урегулированию, но при этом считает, что Москва пока не готова к содержательным переговорам.

Ранее Мерц выразил готовность к переговорам с Россией.