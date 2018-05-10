Оттесненный охранниками Путина ветеран рассказал об инциденте на параде

Ветеран Дмитрий Сыркашев, которого чуть не оттеснила охрана Владимира Путина, рассказал телеканалу RT о случае со службой безопасности президента.

Ранее сообщалось, что Путин не дал оттеснить своей охране генерал-майора Сыркашева после Парада Победы.

«Я сзади иду, президент меня знает: мы еще до этого с ним встречались. И он меня, значит, к себе... Охранники хотели отодвинуть меня, но президент придержал — и все, я пошел, охранники меня больше не трогали. Они почувствовали, что президент меня знает и я хорошо с президентом знаком», — сказал Сыркашев.

Ветеран добавил, что после инцидента они пошли в сторону Могилы Неизвестного Солдата и возложили цветы.