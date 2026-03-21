В США на 82-м году жизни умер бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство РФ» в американские выборы 2016 года, передает MS NOW.

Источники рассказали, что мужчина скончался в пятницу, 20 марта.

Прошлой осенью стало известно, что четыре года назад у Мюллера диагностировали болезнь Паркинсона. В последние месяцы службы мужчине было сложно говорить и двигаться. Из-за его состояния комитет конгресса отозвал запрос на дачу показаний в рамках расследования действий правительства в отношении финансиста Джеффри Эпштейна. Родственники бывшего спецпрокурора сообщили, что он оставил юридическую практику в конце 2021 года и попросили уважать его право на частную жизнь.

Американские спецслужбы заподозрили Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. На Западе этот скандал известен как Russiagate (Russia — Россия и gate — суффикс в названиях скандалов, по аналогии с Уотергейтским скандалом). Итоговый доклад Мюллера был обнародован 18 апреля 2019 года. Чиновник не выявил сговора выигравшего выборы президента США Дональда Трампа с Россией. Однако вмешательство Москвы в избирательную кампанию якобы имело место. В докладе спецпрокурора подчеркивалось, что российская сторона через соцсети нагнетала политические противоречия в американском обществе и компрометировала Демократическую партию.

В Москве категорически отвергали подобные подозрения. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «смешной чушью» версию о личном участии Владимира Путина в «тайной российской кампании» по вмешательству в выборы в США.

