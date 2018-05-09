В акции «Бессмертный полк» по России приняли участие более 10 млн человек

В акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие более 10 миллионов человек, передает РИА «Новости» заявление официального представителя МВД Ирины Волк.

«В рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек», — сказала Волк.

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Ранее сообщалось, что в Москве более 1 миллиона человек принимают участие в акции «Бессмертный полк».

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве.

В этом году вместе с Путиным в шествии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич, а также советский и российский актер Василий Лановой.